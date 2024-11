Tarantinitime.it - Montemesola piange Suor Vitina Russo, missionaria Saveriana

Tarantini Time QuotidianoDomenica 17 novembre 2024 alle h. 17.20, dopo anni di malattia, si è spenta in Casa Madre, a Parma,Vita. Avrebbe compiuto 90 anni tra pochi giorni, essendo nata ail 28 novembre 1934, seconda di 2 figlie.Vita fin da bambina si appassiona alla catechesi, sull’esempio della mamma, catechista, che la portava con sé, e l’aveva poi incoraggiata a continuare da sola questo servizio in parrocchia.Il seme della vocazionele viene lanciato dalla sua catechista, quando Vita ha 9 anni, come lei stessa testimonierà: «Durante la settimana, mi aveva consegnato delle cartoline da distribuire. Una di queste illustrava il battesimo di un anziano cinese. La cosa mi impressionò e chiesi alla catechista: “Come mai ha aspettato tanto per farsi battezzare?”, “perché lì nessuno insegna il catechismo” mi rispose.