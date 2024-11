Amica.it - Molto più di un teen drama: perché "Adorazione" è la nuova serie italiana di Netflix da guardare subito in streaming

Leggi su Amica.it

È difficile fare la cosa giusta a 17 anni. Soprattutto se chi dovrebbe insegnarlo, non lo fa per primo. Ma forse c’è una speranza nell’umanità desolata e desolante di. Gli episodi e i luoghi di “”Laè più di un semplice. È simile, per certi aspetti, a Come uccidono le brave ragazze. Con in più quel senso di sconfitta che si porta dentro e dietro la provincia(che non è sempre e solo l’inferno che film etv descrivono!).Sono 6 gli episodi che compongono la, tutti disponibili insulla piattaforma dal 20 novembre. Ambientati e girati sul litorale tra Sabaudia e Latina. Nell’Agro Pontino, dove è ambientata la storia.