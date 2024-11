Liberoquotidiano.it - Migranti: Pd, 'su Dl flussi maggioranza chiude confronto e persegue crociata ideologica'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 nov (Adnkronos) - "Il Partito Democratico ha cercato di contrastare fino a tarda serata in Commissione Affari Costituzionali l'emendamento del governo che inserisce l'originario decreto paesi sicuri incardinato inizialmente al Senato, nel decretoin fase di conversione alla Camera. Ancora una volta, la, piegandosi alla Lega,ogni spazio dindo unacontro, Ong e magistratura". Lo affermano i deputati del Partito Democratico in prima Commissione, che hanno criticato l'emendamento sia nel metodo che nel merito."Nel metodo – sottolineano– ci troviamo di fronte a un quadro schizofrenico, con decreti che vengono approvati, incardinati e poi trasformati in emendamenti, comprimendo i tempi di discussione e riducendo la possibilità di analizzarli adeguatamente, come hanno denunciato numerosi costituzionalisti.