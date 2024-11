Amica.it - L’evoluzione della donna. Da femme fatale a creazione di se stessa

Santa e peccatrice, devota e trasgressiva: la– quellacapace di attrarre con un fascino oscuro e irresistibile, trascinando l’uomo in un vortice di passioni fino alla distruzione – attraversa la storia con passo leggero e letale, avvolta in veli e misteri. È una figura costruita sul desiderio, ma anche sulle ansie maschili, un’ideale proiezione ideologica, prima ancora che unain carne e ossa. Fabrizio Casu, nel suo– Incanto e crisiciviltà borghese (VJ Edizioni), ci guida con uno sguardo tagliente nell’analisi di questo archetipo, nato e sviluppato all’interno di una società patriarcale, da cui trae linfa per trasformarsi, di volta in volta, in uno specchio delle sue fragilità.