Gaeta.it - Lance di SpaceX in Texas: un passo avanti verso Marte con il super razzo di Elon Musk

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente lancio delHeavy da parte diinha rappresentato un tassello importante nei piani della compagnia per esplorare. L’evento, avvenuto dall’attenzione del presidente Donald Trump, ha mostrato le ambizioni spaziali di. Nonostante ilnon abbia completato il rientro, ci sono stati successi significativi da segnalare.Il lancio dalla base di BrownsvilleLa scena del lancio si è svolta presso la base di Brownsville, una località strategica per. Il, noto comeHeavy, è il veicolo spaziale più grande mai progettato. Questo test arriva dopo il tentativo di ottobre, doveaveva completato con successo il rientro delgrazie ai bracci meccanici chiamati Mechazilla. Tuttavia, in questa occasione, la compagnia ha scelto di non tentare il rientro, adottando una strategia diversa, con ilche ha concluso la sua corsa nelle acque del Golfo del Messico.