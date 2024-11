Iltempo.it - L'allarme di Urso: "Multe Ue da 17 miliardi a chi non fa l'elettrico"

«Sulle case automobilistiche è in arrivo una stangata clamorosa.fino a 17per chi non produce un determinato quantitativo di auto elettriche. Aziende come Volkswagen e Stellantis rischiano di essere messe in ginocchio. E stanno trovando soluzioni alternative per evitare questa tagliola». A lanciare l'è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nell'intervista realizzata dal direttore Tommaso Cerno, in occasione dell'evento "L'importanza delle infrastrutture" organizzato a Palazzo Wedekind nell'ambito delle iniziative per l'ottantesimo anniversario de Il Tempo. Proprio durante le prime battute del confronto il titolare del dicastero delle Imprese e del Made in Italy svela una notizia. «Se non fosse per le problematicità dell'automotive, difficoltà che non riguardano solo l'Italia ma anche l'Europa, il nostro Paese avrebbe raggiunto la quarta posizione mondiale come esportatore globale.