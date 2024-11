Nerdpool.it - Kevin Feige: Dettagli sul Nuovo Film dei Fantastici 4 e altri Progetti Marvel

, tramite una videochiamata sul palco al 2024 Disney APAC Content Showcase, ha rivelato entusiasta isu The Fantastic Four: First Steps, il reboot tanto atteso della leggendaria squadra di supereroi. Indossando un cappellino con il logo dei Fantastic Four,ha dichiarato: “Finalmente, stiamo portando la Prima Famiglia dinel MCU. Le riprese si concludono la prossima settimana, iluscirà l’estate prossima e subito dopo, tutti quei personaggi entreranno nel prossimodegli Avengers. Sono davvero entusiasta per il futuro deiQuattro.”The Fantastic Four: First Steps segna uninizio per la squadra, che è stata adattata sul grande schermo più volte negli ultimi decenni. Questa volta, il cast include Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards, Vanessa Kirby come Sue Storm, Joseph Quinn come Johnny Storm ed Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm.