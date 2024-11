Quifinanza.it - Jaguar svela il nuovo logo e punta sull’elettrico per superare la crisi dell’automotive

La storica azienda inglese di auto di lussohato il suo, ultimo passo di un re-branding cominciato nel 2021 e chea trasformare il marchio in un produttore esclusivamente elettrico. Ilsimbolo non abbandona l’iconico felino ritratto nell’atto di saltare, ma reinventa la scritta con il nome dell’azienda in senso minimalista.Il cambiamento radicale diè cominciato nel 2021, quando l’azienda ha comunicato di voler passare alla produzione esclusiva di auto elettriche. Dopo essere stata per decenni sotto il controllo di Ford, nel 2008era passata all’indiana Tata motors insieme al marchio Land Rover.IldiPrende forma l’annunciato re-branding di, la storica casa di auto di lusso britannica. Nella giornata del 19 novembre, l’azienda hato ile la nuova scritta che rappresenteranno i suoi prodotti in tutto il mondo.