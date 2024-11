Ilrestodelcarlino.it - Il sottopasso di via Roma: "Accuse infondate da Ripa, nessun aumento dei costi"

"Che brutta figura la coppia-Pesaola alla prima uscita pubblica. La domanda è non sanno leggere un progetto o per criticare hanno bisogno di dire falsità? La seconda ipotesi non meriterebbe risposta, per la prima cerchiamo di spiegarlo in maniera schematica attraverso la relazione idraulica che è stata realizzata per il progetto esecutivo". Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore Andrea Marchiori a Giordanoe Marco Pesaola, esponenti della neotuita lista civica "Futuro per Macerata", che avevano sottolineato come il progetto deldi viaa Macerata "faccia acqua da tutte le parti", visto l’allagamento subito dopo l’intensa pioggia dei giorni scorsi. Secondoe Pesaola, il progetto deldovrà essere modificato, con un conseguentedelle spese.