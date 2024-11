Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 Novembre 2024: Roberto E Mario Si Lasciano!

Ildal 25 al 29sidopo l’ultimo scontro e Landi è disperato. Per Elvira arrivano novità!Ilprosegue e, nel corsodal 25 al 29, al centro dell’attenzione ci saranno. Unacoppie più solide e amate della soap opera infatti si dirà addio dopo tutti i recenti trascorsi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Matteo affronta i Puglisi e in maniera chiara dice alla famiglia che è coinvolto nella truffa Hofer. A quel punto loro decidono che lui non è la persona giusta per Maria. Silvana intercede per lui, sottolineando che il ragazzo ha solo cercato di salvarle la vita cedendo al ricatto di Umberto.