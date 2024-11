Gaeta.it - Il Gruppo Editoriale Eli acquisisce la maggioranza di Edinumen, leader per l’apprendimento dello spagnolo

IlEli, con sede a Loreto, ha concluso l'acquisizione dell'80% della società spagnola, nota a livello mondiale per l'ideazione e la produzione di testi dedicati all'insegnamento della lingua spagnola. Questa operazione strategica si inserisce all'interno di un piano di espansione e diversificazione dell'offerta formativa delEli, che vanta una consolidata esperienza nel settore.Chi è ilEliIlEli è un'importante casa editrice italiana, attiva da oltre cinquant'anni e fondata da Don Lamberto Pigini. La sua storia si è evoluta nel corso dei decenni fino a diventare un pilastro nell'editoria didattica e scolastica, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Grazie a diverse linee editoriali, tra cui marchi noti come ELi, La Spiga, Plan, Principato e Cetem, Eli ha costruito un'ampia offerta di materiali didattici, occupando posizioni diship nel mercato della Scuola primaria e secondaria italiana.