Il Gala Cinema Fiction 2024 premia la Titanus di Guido Lombardo

E’ stato assegnato al presidente dellail premio speciale «-Italian Identity» per la «meritoria attività” della casa di produzione e distribuzionetografica fondata 120 anni fa a Napoli , nel 1904, da Gustavo. Il premio, consistente in una scultura realizzata dall’artista Lello Esposito, è stato consegnato oggi da Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania, nel Palazzo Ischitella nel corso della cerimonia di inaugurazione della 16/a edizione del «Galà” ideato e prodotto da Valeria Della Rocca e diretto da Marco Spagnoli. «Un premio che rappresenta – sottolineano gli organizzatori – l’ideale abbraccio che la città di Napoli intende riservare alla più celebre industria di ‘immagini in movimento’ della storia delitaliano e non».