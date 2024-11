Sport.quotidiano.net - Il collegio di garanzia del Coni discuterà il ricorso per Cittadella-Pisa il 27 novembre

, 202024 - L’udienza per ildelcontro lo 0-3 a tavolino in favore delsimercoledì 27. Il Presidente della Prima Sezione deldi, prof. avv. Vito Branca, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione, da lui presieduta, a partire dalle 13 di mercoledì 27. La vicenda era cominciata dall’utilizzo, da parte del, di un calciatore non correttamente inserito in distinta durante il secondo tempo del match, Jacopo Desogus. Inizialmente, il giudice sportivo della Lega B aveva deciso di non omologare il risultato del campo (terminato 1-1), accogliendo il reclamo presentato dal. Poi in appello i nerazzurri avevano ottenuto il 3-0 a tavolino. Adesso l'ultimo grado di giudizio al. Di seguito il comunicato: "Iliscritto al R.