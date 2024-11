Ilnapolista.it - Guardiola, nel rinnovo col City non è prevista clausola di rescissione in caso di retrocessione

, nelcolnon èdiindiPerha rinnovato di un anno col Manchester. E il Guardian fa sapere che il nuovo contratto non prevede alcunanelin cui il club venga retrocesso dalla Premier League se riconosciuto colpevole di illeciti finanziari dalla commissione indipendente che lo sta giudicando.Il Guardian ricorda cheil Manchestersi sta difendendo da più di cento capi d’accusa della Premier League. Ilnega ogni accusa. Una delle possibili sanzioni, indi verdetto di colpevolezza, è ladalla Premier League in Championship (ovvero la Serie B inglese).ha tenuto fede a quanto detto nei mesi scorsiha concordato nuovi termini con il club che estende il suo mandato fino all’estate 2026, ma resta inteso che non ha un accordo che possa andarsene prima di allora se ildovesse perdere il suo status di top-club.