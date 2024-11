Dilei.it - Francesco Totti denunciato, il ruolo della tata: emergono i dettagli

Leggi su Dilei.it

Siamo di fronte all’ennesimo scontro tra Ilary Blasi e. Versioni,, silenzi, poi la denuncia e la memoria difensiva in cui la conduttrice spiega che l’ex marito lascerebbe la figlia Isabel da sola, senza supervisione. Sono trascorse più di 24 ore dalla notizia: Ilary Blasi haper abbandono di minore. E oranuoviriguardo a come è andata quella sera di maggio del 2023.da Ilary Blasi: cos’è successo quella notteC’è molta confusione riguardo a quello che è successo trae Ilary Blasi. Nelle ultime settimane, quasi si è ipotizzata una tregua tra gli ex: poi, la notiziadenuncia. Si è parlatopresenza di una, di una baby sitter e persino di una portinaia con la figlia Isabel, di 8 anni, mentreera a cena in un ristorante vicino casa.