Ford taglierà 4.000 posti lavoro in Europa entro fine 2027

New York, 20 nov. (askanews) – La casa automobilistica statunitenseha annunciato mercoledì che4.000diinladel. I licenziamenti avverranno soprattutto nelle fabbriche della Germania e del Regno Unito, mentre negli altri mercati europei le riduzioni saranno minime. Intanto lo stabilimento di Colonia sarà il primo ad essere interessato dal piano con giornate lavorative ad orario ridotto a partire da gennaio.ha spiegato che la decisione è parte del progetto di ristrutturazione dell’azienda che intende creare una “struttura più competitiva in termini di costi”. Ora la società si prepara all’incontro con i sindacati per valutare la ristrutturazione. La casa automobilistica ha spiegato che resterà impegnata ine la prossima generazione di veicolieuropei sarà definita dal software.