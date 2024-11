Gaeta.it - Ford prevede di ridurre il personale in Germania: 2.900 posti di lavoro in gioco entro il 2027

Facebook WhatsAppTwitter La casa automobilisticaha annunciato piani significativi per il taglio delincome parte di una strategia più ampia per contenere i costi e riorganizzare le operazioni in Europa. Questo sviluppo colpisce profondamente una delle principali fabbriche europee del marchio, sottolineando le difficoltà che l’industria automobilistica sta affrontando in un mercato in rapida evoluzione.Il piano di riduzione delMercoledì,ha comunicato che intendecirca 2.900 posizioni lavorative inla fine del. Questa misura è parte di un’iniziativa più ampia chela revisione delle attività aziendali nel continente, mirando a migliorare la competitività e razionalizzare la struttura dei costi. I tagli principali si concentreranno sulla fabbrica di Colonia, dove l’azienda ha investito significativamente negli ultimi anni per adattarsi alle nuove esigenze del mercato automobilistico.