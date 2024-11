Flop Correa un dato mostruoso | negli ultimi 3 anni…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra l’Inter e Joaquinnon è mai nato un vero feeling. Dopo un debutto brillante contro il Verona, l’attaccante argentino non è riuscito a mantenere continuità nelle prestazioni, scivolando rapidamente nelle gerarchie di Inzaghi fino a ritrovarsi ai margini del progetto nerazzurro. Nemmeno il prestito al Marsiglia ha portato la svolta, e nell’ultima stagioneè rimasto ad Appiano più per mancanza di alternative che per reale utilità.Quasi un intero campionato in infermeriaUnriportato da La Gazzetta dello Sport spiega in gran parte le difficoltà dell’argentino: nelle ultime tre stagioni,ha passato ben 227 giorni in infermeria, saltando complessivamente 37 partite, l’equivalente di un intero campionato. Tra caviglia, polpaccio, coscia, ginocchio, tendine, bicipite femorale e anca, gli infortuni hanno colpito quasi ogni parte del suo corpo, impedendogli di esprimersi al meglio e di soddisfare le aspettative.