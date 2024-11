Gaeta.it - Festival della cultura veneta in Brasile: celebrazioni per 150 anni di immigrazione

Facebook WhatsAppTwitter La missione “Cuore Veneto” si è recentemente conclusa in, un evento significativo in onore del 150°versariomigrazione italiana, con una particolare attenzione alle origini venete degli immigrati. Questa iniziativa anticipa leprogrammate per il prossimo anno, dedicate specificamente ai veneti a Rio Grande do Sul, uno Stato che vanta una considerevole comunità di discendenti italiani. Oltre 11 milioni di abitanti, di cui il 45% ha radici venete, rendono questa regione un punto di riferimento per lae le tradizioni italiane in Sud America.Obiettivi e finanziamentimissioneL’assessore regionale allae ai Veneti nel Mondo ha sottolineato l’importanza di questa missione, che si è svolta dall’11 al 17 novembre e è stata organizzata dall’Associazione Veneti nel Mondo.