Emissioni, l'Italia resta nella parte bassa della classifica mondiale. "Sul fronte energetico si continua ad avere una visione miope"

ad essere in forte ritardo sulle performance climatiche rispetto agli altri Paesi del pianeta e dell’Ue. La conferma arriva dallastilata dal rapporto annuale di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute che prende in considerazione la performance climatica di 63 Paesi, più l’Unione Europea nel suo complesso. Tutti insieme questi Paesi rappresentano oltre il 90% delleglobali. Le loro performance vengono misurate attraverso il Climate Change Performance Index (CCPI), prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il rapporto, realizzato in collaborazione con Legambiente per, viene presentato oggi a Baku, alla Cop29. Dopo il crollo inregistrato lo scorso anno che le era valso il 44esimo posto, perdendo 15 posizioni, Roma si conferma anche nel 2024, piazzandosi in 43esima posizione.