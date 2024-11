Coelmo ecco il generatore marino eco-sostenibile e ad alta efficienza | debutto al Mets di Amsterdam

Leggi su Ildenaro.it

, l’azienda napoletana specializzata nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali, cogeneratori e generatori marini da 3 a 4500 kVA, ha presentato aldi(la prima fiera europea di attrezzature, materiali, sistemi e servizi per il settore marittimo) il DMV20, il nuovoa giri variabili da 20 kW.Con tecnologia all’avanguardia e un impegno costante per la sostenibilità, “il DMV20 – si legge in una nota – è stato progettato ridurre i consumi, la rumorosità e l’impatto ambientale, lasciando inalterate l’affidabilità e le prestazioni: esso utilizza un motore a giri variabili per operare a velocità ridotte, adattandosi alla potenza di bordo richiesta permettendo aldi ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e il consumo di carburante.