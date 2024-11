Cinque domande chiave in vista del ritorno della Premier League questo fine settimana

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-20 22:28:35 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Laritornadopo l’ultima sosta per le Nazionali, qualcosa che potrebbe essere musica per le orecchie di molti appassionati di calcio.Le riflessioni sulla Nationse sul numero di presenze lasciano improvvisamente il posto a dibattiti sulla corsa al titolo e sul tribalismo.Ma ilsignifica anche ildi tanti spunti interessanti e di tanti grandi interrogativi.Qui, diamo uno sguardo adei più grandi indi un emozionantedi azione.Per quale partita sei più emozionato? pic.twitter.com/AZMfmrpVal—(@) 18 novembre 2024Il Manchester City metteràalla serie senza vittorie?Non c’è stato molto di cui gridare per i tifosi del Manchester City negli ultimi tempi.