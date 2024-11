.com - Calcio / FIGC Marche, Ivo Panichi: “Movimento in crescita”

Il presidente rieletto nel settembre scorso con ampi margini ha tracciato il bilancio della stagione sportiva 2023-2024 delineando gli obiettivi di quella appena iniziataVallesina, 20 novembre 2024 – Questa mattina si è svolta la consueta riunione annuale con la delegazione dei giornalisti marchigiani, durante la quale il Presidente del Comitato Regionale della, Ivo, ha risposto alle domande e tracciato il bilancio della stagione sportiva appena conclusa, oltre a delineare gli obiettivi per quella appena iniziata, la 2024-2025.Al centro del dibattito i numeri delmarchigiano, che continua a registrare segnali dinonostante le difficoltà legate alla recente riforma dello sport.“Ledel pallone si confermano al primo posto in Italia per rapporto tesserati e squadre rispetto agli abitanti.