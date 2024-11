Anteprima24.it - AIR, 63 nuovi autobus in Campania. De Luca: “Uno sforzo importante”

Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo fatto dei passi da gigante per il trasporto pubblico locale, l’Air diventerà forse diventerà l’azienda piu’ grande del trasporto su gomma insieme a quella di Milano“. Così il governatore dellaVincenzo Depresente all’inaugurazione della nuova sede centrale di AIR, in Contrada Campo di Fiume, zona ASI, località Pianodardine. “Avete sentito alcuni dati – continua DeNoi abbiamo un programma di acquisto e di rinnovo dei mezzi su gomma che prevede, come dire, l’acquisto di quasi 1800. Siamo arrivati, uno più uno meno, a 1400che abbiamo consegnato alle varie aziende della regione. Unogigantesco. Già oggi abbiamo la flotta di mezzi su gomma più giovane d’Italia. Siamo passati dai 20-25 anni di anzianità a 9,4 anni di anzianità per i mezzi che circolano sulle nostre strade.