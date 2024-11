Ilfattoquotidiano.it - A Malaga le azzurre confermano il dominio italiano sul tennis. E la Billie Jean King cup è il sigillo sulla stagione d’oro di Jasmine Paolini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da2023 a2024. Un filo diretto che illumina il, e lo fa all’insegna del numero 3. Tre come i game che Jannik Sinner concesse ad Alex De Minaur nella finale di Coppa Davis dell’anno scorso. Tre come quelli cheha lasciato per strada contro Rebecca Sramkova, prima dell’emozione, delle braccia alzate, delle urla liberatorie. L’Italia di Tathiana Garbin è campione del mondo, conquista laCup 2024, battendo in finale la Slovacchia. Un 6-1 6-2 dominante per, che rappresenta l’atto conclusivo di una fase finale nel quale lehanno prima regolato il Giappone nei quarti e poi la Polonia di Iga Swiatek in semifinale. Un percorso entusiasmante che riscatta l’amarezza per la finale persa 365 giorni fa contro il Canada, e consegna il quinto trofeo nella storia all’Italia, a undici anni di distanza dall’ultima volta.