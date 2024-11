Dilei.it - 25 novembre: cosa ascoltare, leggere, guardare per riconoscere e combattere la violenza

Ogni anno, il 25, si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellasulle Donne, ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. Ogni anno, solo in Italia, vengono assassinate un centinaio di donne, in prevalenza per mano dei mariti, dei fidanzati, degli ex compagni. E un anno fa Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato l’112023, chiese di fare rumore: basta silenzio, diceva, dobbiamo farci sentire. Ma per farci sentire, dobbiamo rimanere sempre informate su un fenomeno di cui possiamo tutte essere vittime. Abbiamo a disposizione molti modi: eccone alcuni.Podcast“Una volta un uomo”È il recentissimo podcast prodotto da thePeriod (l’informazione da un punto di vista femminista) fondato dalla giornalista Corinna De Cesare, che fa luce su tutte le forme dinormalizzate.