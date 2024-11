Verona Inter | data orario e dove vederla in tv

Leggi su Ilnerazzurro.it

– Dopo la pausa per le nazionali di novembre, l’di Simone Inzaghi tornerà in campo, ripartendo dalla trasferta dicontro l’Hellas. Bisogna fare attenzione agli scaligeri, la cui posizione in classifica non deve ingannare, visto che la squadra di Paolo Zanetti è alla ricerca di punti cruciali per allontanarsi dalla zona retrocessione.Il fischio d’inizio diè fissato per sabato 23 novembre alle ore 15:00. La partita, che si giocherà allo stadio ‘Bentegodi’, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire il match in diretta tramite l’app della piattaforma su Smart TV, console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa, si potrà guardare la partita in streaming sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet o smartphone.