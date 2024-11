Thesocialpost.it - Trova una testa sulla spiaggia: era di un ragazzo morto per salvare la sorella

Un gesto di eroismo si è trasformato in una vicenda drammatica che ha sconvolto la comunità di Miami Beach. Lamozzatatadi Key Biscayne, in Florida, lo scorso 12 novembre, apparteneva a Victor Enrique Castaneda Jr., un giovane di 19 anni. Il rimentoe l’identificazione della vittimaIl 12 novembre, un addetto alla pulizia ha fatto una scoperta scioccante: unaumana in avanzato stato di decomposizione. Gli esami effettuati dal medico legale della contea di Miami-Dade, conclusi il 15 novembre, hanno confermato che i resti appartenevano a Victor, scomparso tre giorni prima nella zona di South Point Beach. Il giovane si era tuffato in mare perla sorellina, trascinata a largo dalla corrente. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un passante si era lanciato per soccorrere i due fratelli.