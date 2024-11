Tron | Ares le prima foto ufficiale del personaggio di Jared Leto

Leggi su Cinefilos.it

, ledeldiQuandouscirà l’anno prossimo, saranno passati 15 anni da quando: Legacy ci ha riportato alla Griglia (che a sua volta era un seguito del classico originale del 1982).Questo terzo capitolo, diretto dal regista di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar Joachim Rønning, sarà all’altezza delle aspettative dei fan? C’è un po’ di incertezza, in particolare conche interpreta il ruolo principale di. Reduce da Morbius e da Suicide Squad,non desta troppa fiducia nei fan, tuttavia, il fatto che il premio Oscar interpreti un programma che lascia la Griglia ed entra nel mondo reale è innegabilmente intrigante.Parlando con Empire, Rønning ha spiegato come il passaggio dai Daft Punk ai Nine Inch Nails nella colonna sonora sia indicativo della continua evoluzione del franchise di fantascienza.