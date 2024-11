Ilfattoquotidiano.it - Travolto a 22 anni da un treno a Parma: “Aveva finito un turno di 10 ore, poteva salvarsi”

Stava attraversando i binari con la propria bicicletta quando unlo ha investito. È morto così, a, Khan Hasan, 22enne originario del Bangladesh, mentre rientrava dal lavoro. Secondotoday, Hasan faceva parte di un progetto di accoglienza per migranti. La sua morte ha portato alle proteste di Adl Cobas. Stando alla ricostruzione del sindacato, il ragazzoterminato undi 10 ore in un magazzino gestito da una cooperativa in appalto: “Stava uscendo da undi lavoro che, come denunciato dai suoi colleghi, è stato, come sempre accade, di 10 ore, e talvolta anche di 12 ore o più – scrive il sindacato – Questa prassi, denunciata da tempo da parte del sindacato perché mette a rischio la sicurezza e il benessere dei lavoratori, è stata oggetto di forti proteste da parte dei dipendenti, i quali, appresa la notizia della tragedia, hanno dato vita a uno sciopero spontaneo che ha costretto il magazzino a chiudere”.