Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 09:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia chiuso il sottopasso della galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta nel tratto che da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII sul posto chiusa alvia Agostino Chigi per il cedimento del manto stradale all’altezza di via Bazzini deviate le linee bus 2018 e c19 In collaborazione con Luce Verde infomobilità