Torta salame di cioccolato | la ricetta veloce e senza tanti sprechi di corrente!

di: ladi famigliadi!La ricordo da sempre, non saprei dire quando ho assaggiato per la prima volta la “mosaico”, noi la chiamavamo così, perché fin da quando ero bambina, mia mamma la preparava ogni volta che voleva rendere felice qualcuno in famiglia.Era il “bentornato” per papà quando rientrava da un viaggio di lavoro, il “buon inizio scuola” quando a settembre di tornava in classe, il “felice compleanno” a ruota per me e i miei fratelli; insomma ad ogni occasione, sulla tavola trionfava questo dolce meraviglioso, fatto con poco e in poco. La sua consistenza morbida, scioglievole e croccante al contempo è inconfondibile.Si realizza in un lampo e le buone notizie non finiscono qui! Èforno,cottura, insomma risparmiosa, come piace a me: in questo periodo, bisogna contenere le spese in bolletta al minimo!Ho ereditato ladi mia mamma, gliel’ho vista preparare così tante volte che quando inizio, le mie mani vanno da sole a cercare, dosare e mescolare gli ingredienti!Ma, bando alle ciance, vi spiego come procedere!di: ingredienti e preparazionePer questaservono:burro, 100 glatte, 200 mlbiscotti al burro o biscotti secchi, 350 gzucchero a velo, 4 cucchiai (oppure 3 di zucchero semolato, o ancora di datteri, uvetta, frutta secca)noci o nocciole, 50 gcacao in polvere, 3 cucchiaifondente, q.