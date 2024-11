Movieplayer.it - The Equalizer: Denzel Washington protagonista dei capitoli 4 e 5

Sono in arrivo ben duedi Thetornerà a vestire i panni deldella saga. Mentre promuoveva il suo ultimo film, Il gladiatore 2,ha rivelato a Esquire qualcosa di più sui suoi prossimi progetti cinematografici. In particolare, l'attore ha svelato che sono in arrivo non uno, ma due sequel di "". Alla faccia della pensione diremmo. Il Gladiatore 2,: "Ho baciato un uomo, ma è stato tagliato. Non erano pronti per questo" La pensione è lontana ancora qualche film "Ho detto a Sony che avrei fatto un altro, e stiamo facendo il quattro e il cinque", dicea Esquire. "Ho capito che i film disono anche .