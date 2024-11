Lanazione.it - Tesei, analisi della sconfitta: "Abbiamo comunicato male quanto fatto in cinque anni"

"Gli umbri hanno votato in modo diverso. Bene, ne prendiamo atto. Auguro alla nuova presidente di ben governare, nell’interesse dell’Umbria". La ormai ex presidenteRegione Donatellaarriva all’ora di cena nella sede del suo comitato elettorale, in via XX Settembre a Perugia. Ad aspettarla ci sono il leaderLega, Augusto Marchetti, Franco Zaffini di Fratelli d’Italia, l’ex assessore uscente, Michele Fioroni, il suo capo di Gabinetto, Federico Ricci. I volti sono increduli, segnati dalla. Alla stampa provano a rilasciare dichiarazioni intentate all’ottimismo, ma la "scoppola" è notevole, anche per le proporzioni con cui via via è maturata. "Questa è una bella regione con grandi potenzialità che devono essere effettivamente salvaguardate" ha dettoche con grande sportività non si è negata ai microfoni dei giornalisti.