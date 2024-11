Puntomagazine.it - Premio “Storie di Alternanza e Competenze”: l’istituto Tecnico “Villaggio dei Ragazzi” sul podio

L’ Avvocato Antonio Cardonna annuncia: “Siamo onorati per questo eccellente risultato conseguito dai nostri”Ieri, presso la Camera di Commercio di Caserta, si è svolta la cerimonia conclusiva della settima edizione de “diAnno 2024 “,ideato e realizzato da Unioncamere e dell’ Ente camerale di Terra di Lavoro, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per valorizzare non solo le esperienze di qualità realizzate in ambito di PCTO, tirocinio curriculare o apprendistato ma anche leacquisite in tali contesti formativi. Protagonisti della premiazione sono stati, fra gli altri, un gruppo di studenti deldeldei(Noemi Bove, Gioia Rosa Vigliotti, Christian Leggiero, Filippo Di Giorgio, Riccardo Sagnelli, Luigi Papa), che, grazie al supporto dei docenti Francesco Caiazzo e Antonio di Giacomo, sono risultati vincitori per l’innovazione del progetto presentato: “Intellipark” è infatti una App che aiuta a gestire in modo efficace il parcheggio, regolando in modo intelligente gli ingressi e le uscite dei veicoli, nonché a prenotare aree di sosta e altri servizi esclusivi.