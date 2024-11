Fanpage.it - Pediatri fino ai 18n anni ed educazione sanitaria nelle scuole: la ricetta della SIP per migliorare la salute dei bambini in Italia

In occasione del proprio congresso nazionale, la Societàna dia ha stilato un quadro riassuntivo dello stato dicomplessivo deini, caratterizzato da luci e ombre. Se infatti nel nostro Paese non mancano le eccellenze sanitarie, povertà diffusa e disuguaglianze territoriali continuano a negare a tutti gli stessi diritti alla. Ihanno anche avanzato tre proposte per rendere più capillare ed efficiente l'assistenza medica per i più giovani.