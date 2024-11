Lanazione.it - Omicidio, è semi infermità. Ma il processo non si ferma. Rivelato l’esito della perizia

Quando ha ammazzato la moglie non era pienamente capace di intendere e volere ma Alessandro Sacchi è in grado di partecipare al. È questa la sintesipsichiatrica disposta dalla procuura e firmata dallo psichiatra Massimo Marchi. È lui ad aver esaminato l’80enne che il giugno scorso ha ucciso la moglie con un colpo di pistola. Laera stata richiesta dal pubblico ministero Marco Dioni nei confronti dell’uxoricida accusato divolontario. A suo carico c’è anche l’aggravante del vincolo coniugale. Non è un dettaglio da poco dal punto di vista procedurale, visto che preclude la possibilità di optare per il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzopena a patto di essere giudicati sulle sole indagini dell’accusa. A questo punto il procedimento si svolgerà invece davanti alla Corte di Assise.