Gaeta.it - Nuove opportunità per le imprese del Mezzogiorno: arriva il tax credit per investimenti ZES

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate offre un’importantealleche operano nelle Zone Economiche Speciali del. Questa iniziativa, approvata recentemente, riguarda in particolare le aziende attive nella produzione agricola, nel settore forestale, nonché le micro e piccolecoinvolte nella pesca e nell’acquacoltura. Con l’apertura della finestra per comunicare gliagevolabili, prevista per il 20 novembre 2024, gli operatori del settore possono finalmente pianificare gliin beni strumentali nuovi.Dettagli delo d’imposta per le PMCIlo d’imposta è una misura volta a supportare leche effettuanoin beni strumentali nuovi dal 16 maggio al 15 novembre 2024.