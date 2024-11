Non è record ma le Ninfee di Monet vendute all’asta per 655 mln dollari rilanciano fascino e mistero del maestro

Secoloditalia.it - Non è record, ma le Ninfee di Monet vendute all’asta per 65,5 mln dollari rilanciano fascino e mistero del maestro

Le suggestioni della natura, le luci del mattino e le ombre del tramonto, le emozioni dell’artista nella sua casa di campagna divenuto il suo eremo, che emanano da ogni pennellata e da qualunque soggetto affrontato su tela, a partire dalle celebri, animano una partenza col botto, pur senza, le grandi aste autunnali di New York: il dipinto Nymphéas, realizzato tra il 1914 e il 1917 dal pittore francese Claude(1840-1926) nel suo giardino a Giverny, è stato venduto ieri seradi Sotheby’s per 59 milioni di(65,5 milioni dicon le commissioni).a New Yorkdelle suedi GivernyLa grande tela (175 x 135.4 cm) di, che aveva una garanzia della casa d’aste, con una stima ipotizzata intorno a 60 milioni di, è stata al centro di un’accesa gara durata quasi 17 minuti.