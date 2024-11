Lanazione.it - Muore in ospedale, Asl condannata. Maxi risarcimento ai familiari

La Spezia, 19 novembre 2024 – Ricoverata per un malore, viene dimessa senza la prescrizione di un trattamento che forse l’avrebbe aiutata a riprendersi. Nuovamente ricoverata cinque giorni più tardi,in. Una vicenda dolorosa, quella avvenuta nell’inverno di quindici anni fa all’Sant’Andrea, che solo di recente ha visto un pronunciamento giudiziario, con il tribunale civile cittadino che, chiamato a decidere sul ricorso presentato dal marito e dalle figlie della donna, ha condannato Asl5 a risarcire i famigliari con 80mila euro per la cosiddetta perdita di chance di sopravvivenza ’provocata’ dai sanitari dell’cittadino. La vicenda ruota attorno al decesso di una 78enne avvenuta nel febbraio del 2009. La donna era stata ricoverata una prima volta al Sant’Andrea il 18 gennaio con dolore al torace e insufficienza respiratoria, per poi essere dimessa dopo otto giorni, senza la prescrizione di un trattamento coagulante.