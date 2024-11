Ilgiorno.it - Minacce scritte in arabo. Tre universitari nei guai per procurato allarme

Leggi su Ilgiorno.it

Rintracciati e denunciati pertre, due diciannovenni e un ventenne, due iscritti all’Insubria, uno in altro ateneo. Nella giornata di giovedì, la polizia di Stato di Varese ha ricevuto la segnalazione di un messaggio minatorio scritto incon intenti terroristici che circolava tra gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Le tempestive indagini svolte dagli investigatori della Digos hanno portato a rintracciare i tre studenti responsabili della stesura e della divulgazione del messaggio, un ventenne e un diciannovenne residenti in provincia di Como e un diciannovenne residente in provincia di Varese. A seguito dei dovuti accertamenti si è appurato che si trattava di uno scherzo di pessimo gusto: i tre studenti sono stati denunciati per il reato di