Medio Oriente, Hezbollah accetta la proposta di tregua degli Usa e lancia la palla nel campo di Netanyahu. Ma Tel Aviv prende tempo

Passano i mesi, ma non accenna a diminuire la scia di sangue in. Come accade ormai da, l’esercito israeliano (Idf) ha condotto una lunga serie di attacchi nella Striscia di Gaza, in Libano, in Siria e in Iraq, causando un numero imprecisato di morti e feriti. Tuttavia, più l’offensiva dello Stato ebraico aumenta in intensità e potenza, più si registrano aperture da parte dei vari gruppi combattenti filo-iraniani a negoziare la fine del conflitto, che a questo punto sembra dipendere esclusivamente dalle decisioni di Benjamin.Il leader dello Stato ebraico, nonostante Hamas edabbiano dichiarato più volte di essere pronti a siglare un accordo di cessate il fuoco, non sembra ancora disposto a chiudere la partita. Lo dimostrano i continui raid che hanno colpito soprattutto la Striscia di Gaza, dove in appena 24 ore la furia dell’Idf ha causato “almeno 50 vittime civili”, e il Libano.