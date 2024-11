Lanazione.it - Medicina Dottorato ad honorem al prof Pier Cristoforo Giulianotti

di Mario Ferrari PISA "Per l’eccezionale contributo al progresso della chirurgia robotica, per essere stato pioniere e innovatore del settore, padre del robot Da Vinci, uno dei più citati al mondo e aver realizzato oltre 5000 operazioni robotiche all’attivo". Sono solo alcune delle motivazioni per le quali ieri, nell’Aula Magna della Sapienza, il padre della chirurgia roboticaha ricevuto unhonoris causa in "Scienze Cliniche e Traslazionali" dall’Università di Pisa. In una sala gremita di studenti, docenti universitari, medici di ogni branca e specializzazione e rappresentanti delle istituzioni, Pisa ha premiato uno dei suoi figli - adottivi - più celebri nel campo sanitario, considerato uno dei migliori chirurghi al mondo nel campo della chirurgia robotica.