Liberoquotidiano.it - Mattarella: 'conflittualità politica e istituzionale ostacola effetti positivi andamento economia'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il dialogo, l'ascolto, sono gli strumenti che hanno consentito all'Italia di progredire: si colgono, talvolta, spinte a considerare un valore, invece, la rottura, lo scontro. Quasi che il progresso non passi, al contrario, attraverso la coesione e la partecipazione. La interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito: è l'esplicarsi della democrazia di un Paese, della vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'Assemblea della Confesercenti."Lei -ha aggiunto il Capo dello Stato rivolgendosi alla presidente dell'Associazione, Patrizia De Luise- segnala, sulla base della riduzione, in termini reali, dei consumi delle famiglie nel primo semestre del corrente anno, la preoccupazione del diffondersi di un clima di sfiducia, quasi che i fondamentalidell'non riescano a bilanciare glidel clima di".