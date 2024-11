Tpi.it - Mara Venier a Belve: “Ho subito violenza fisica e psicologica per anni, non ho mai saputo reagire”

: “Hoperè tra le protagoniste della prima puntata di, il programma di Francesca Fagnani che ritorna su Rai 2 a partire da questa sera, martedì 19 novembre.Nel corso dell’intervista, di cui è stata fornita un’anticipazione, la conduttrice ha rivelato di averper diversie non ha nascosto di aver sofferto di depressione.“Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno – ha dichiarato– Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire”.