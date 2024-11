Ilrestodelcarlino.it - Luci al Carani, torna il cinema dopo 12 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ila Sassuolo. E non si parla, si badi bene, della troupe che da oggi a giovedi utilizzerà parte del centro cittadino come set per qualche scena di ‘ICp’, la nuova serie Neflix – prodotta da Cattleya - con Luca Zingaretti come protagonista. Ma di quel grande schermo le cui, in città, sono spente da più di 10. A colmare la lacuna il Teatroche, riaperto10di stop la scorsa primavera, da sabato 30 novembre ospiterà anche, oltre alla stagione teatrale già in corso, proiezionitografiche. L’annuncio campeggia sulla home page del sito dello storico teatro, e tanto vale prenderlo per buono, visto che le voci in merito si sovrappongono con crescente frequenza. Sassuolo, insomma, riaccende ledi quel grande schermo che si spensero per l’ultima volta quando chiuse il San Francesco, nel gennaio 2012, e che ilaveva spento addirittura un anno prima, ovvero a gennaio 2011.