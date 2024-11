Librino la polizia sequestra una sala giochi abusiva e denuncia il titolare anche per furto di energia elettrica

Leggi su Dayitalianews.com

Ladi Stato hato un catanese di 41 anni per esercizio abusivo die scommesse, nonché perdi.Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio svolta nel quartiere, si sono imbattuti in una vera e propriarealizzata al piano terra di un condominio in viale Moncada.Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stata la presenza di un gruppetto di persone che stazionavano davanti ad un locale con la saracinesca abbassata per metà e con la luce accesa all’interno. La strana situazione ha fatto sorgere negli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico il sospetto che si stesse consumando un’attività illecita.Per questo motivo, i poliziotti hanno proceduto al controllo delle persone e del locale, accertando che, all’interno, vi era una decina di avventori, intenti a giocare, alcuni alle slot machine, altri davanti a computer collegati tramite rete internet a siti per le scommesse sportive online su circuiti all’estero.