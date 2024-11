Dilei.it - Letizia di Spagna torna a Valencia dopo la tragedia, abbracci e strette di mano

ta.16 giorni dalle fangose polemiche che l’hanno colpita, la regina dita, al fianco del consorte Fillippo, a far visita ai cittadini di, vittime della tragica alluvione della Dana. E se due settimane fa, i reali hanno stati accolti da aspre critiche, stavolta ad attenderli ci sono stati calorosie teneri doni.Il ritorno die Filippo diQuandoe Filippo disi recarono asubitola terribile alluvione che ha colpito la città causando centinaia di morti e dispersi, la popolazione si è scagliata contro di loro e contro le autorità con urla rabbiose e lancio di fango. In quell’occasione,non è riuscì a contenere l’emozione, e si è lasciata andare in un lungo pianto, empatizzando con la sofferenza del proprio popolo.