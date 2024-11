Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Delmastro e Dalla Chiesa mi disgustano: si sta superando una linea di non ritorno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stiamounadi nonriguardo al rispetto delle persone e della convivenza civile. Non nascondo che due ultimi episodi han procurato in me repulsione e disgusto. In buona sostanza ho chiuso repentinamente le narici per non percepire la nauseabonda aria che si continua a respirare.Il primo episodio è riferito al video di tal sottosegretario Andrea, che sin dai primi istanti di visione mi ha ricordato i vecchi documentari dell’Istituto Luce. Stessa cadenza nel parlare, stessa postura corporale e mimica facciale di quel romagnolo di Predappio, quando dal balcone di piazza Venezia indottrinava la folla. Per i curiosi che volessero conoscere il romagnolo, basta rivolgersi al presidente del Senato La Russa, che orgogliosamente espone il busto del personaggio in epigrafe.