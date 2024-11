Ilrestodelcarlino.it - Lattuca: "Risultato storico". Morrone: "Ma in Regione c’è poco da festeggiare"

"La netta vittoria di Michele de Pascale, con oltre il 56% dei voti, è un, oltre ogni previsione, una grande dimostrazione di fiducia da parte degli emiliano-romagnoli che non dobbiamo sottovalutare né dare per scontata". Esulta il sindaco Enzo, ieri a Bologna percon de Pascale, insieme al sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. "Sono convinto che Michele sarà un ottimo presidente, capace di fare sintesi tra le forze migliori della nostrae di continuare a far crescere l’Emilia-Romagna. I temi e le questioni su cui continueremo a lavorare insieme sono tanti, due su tutti: la ricostruzione post alluvione, lasciando da parte una volta per tutte le speculazioni, e la difesa e il rilancio della sanità pubblica, con il progetto del nuovo ospedale ‘Bufalini’".